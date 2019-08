Helft minder bussen van Terneuzen naar Zelzate/Gent Jeffrey Dujardin

10 augustus 2019

11u34 0 Zelzate De Nederlandse busmaatschappij Connexxion rijdt vanaf 18 augustus nog maar één keer per uur van Terneuzen naar Zelzate. Dat maakt de reis met het openbaar vervoer van het Nederlandse Zeeland naar Gent nog lastiger dan hij al is. Volgens Connexxion is het gebruik van lijn 6 ‘helaas is veel te laag voor deze frequentie’.

In zomervakantie en in het weekend rijdt tussen Middelburg via Terneuzen een aantal rechtstreekse bussen naar Gent. Buiten die periode moeten reizigers bij een bushalte aan de rand van Zelzate overstappen op een bus van De Lijn. Het nieuws over het halveren van buslijn 6 komt op het moment dat een haalbaarheidsonderzoek loopt naar een mogelijk treinverbinding voor passagiers tussen Terneuzen en Gent. Dat onderzoek moet in 2021 zijn afgerond.