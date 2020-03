Hele week werken in Zelzatetunnel Kristof Vereecke

12 maart 2020

07u06 106 Zelzate Vanaf volgende week maandag wordt opnieuw een volledige week gewerkt in de Zelzatetunnel onder het kanaal Gent-Terneuzen. Onder andere het wegdek wordt hersteld en de tunnelwanden worden gereinigd.

Om de werken uit te kunnen voeren, gaat de tunnel dicht in de nacht van maandag 16 op 17 maart en in de nacht van dinsdag 17 op 18 maart, telkens van 20 uur ’s avonds tot 5 uur ’s ochtends. Al het verkeer moet rondrijden langs Zelzatebrug. Na de reiniging van de tunnelwanden wordt gestart met de herstelling van een vijftal beschadigde rijvakken in de rijrichting Kust. Die werken duren tot na het weekend. Tijdens de werken wordt de volledige rechterrijstrook in de tunnel afgesloten. De werken zullen vermoedelijk wel wat hinder teweeg brengen op de drukke E34/N49 Antwerpen-Kust.