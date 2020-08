Hard times met ruziënde Scabs in 1993 en geweldige Kreuners in 1988. Voor het eerst in 4 decennia geen Katse Feesten, wij zetten 10 topmomenten voor u op een rij.

Zelzate

In 1988 spelen De Kreuners de Katse Feesten plat. De feesten doen hun naam van mini Gentse Feesten op dat moment alle eer aan. In 1993 kijkt iedereen reikhalzend uit naar het optreden The Scabs. Alleen hebben zanger Guy Swinnen en gitarist Willy Willy slaande ruzie. Een behulpzame medewerker van de Katse Feesten krijgt zelfs een stoel naar zijn hoofd geslingerd. Een jaar later zouden The Scabs en Willy Willy tijdelijk uit elkaar gaan. Voor het eerst in veertig jaar geen Katse Feesten. Daarom doken we in het archief en gingen we op zoek naar tien absolute hoogtepunten uit vier decennia feest op De Katte. Vandaag nummer 6 en 5.