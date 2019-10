Hangjongeren zorgen voor overlast op en rond het Groenplein: “Dealen, mensen lastig vallen en baldadigheden” Gemeente neemt klachten van buurtbewoners zeer ernstig Wouter Spillebeen en Kristof Vereecke

15 oktober 2019

07u21 5 Zelzate De buurt rond het Groenplein klaagt over problemen met hangjongeren. Die zouden dealen, mensen lastig vallen en baldadigheden uithalen. Afgelopen weekend diende een moeder klacht in nadat haar negenjarige dochter en een vriendinnetje lastig gevallen werden. De politie is op de hoogte van de feiten en houdt de bende in de gaten.

Afgelopen weekend werd een negenjarig meisje lastig gevallen toen ze samen met haar vriendinnetjes rondjes aan het fietsen was op het Groenplein. Buurtbewoners getuigen: “Eerst bleef het bij wat verwijten. Hoer! Achterlijke! Naar meisjes van negen jaar é! Spijtig genoeg bleef het daar niet bij. Kort daarna werden de meisjes ook staande gehouden en bedreigd.” Er werd klacht ingediend bij de politie, maar volgens de buren rond het Groenplein zijn de feiten zeker geen alleenstaand geval. Wie luistert bij de plaatselijke horeca en winkels hoort hetzelfde verhaal. “Onlangs werd hier een jongen achtervolgd en bedreigd met een basebalknuppel. De keren dat de politie hier moet zijn voor overlast zijn niet op één hand te tellen. Eerlijk? Sommige mensen durven ’s avonds niet meer alleen naar huis. Er moet echt iets gebeuren. We gaan het dan nog niet hebben over die XTC-dode van afgelopen voorjaar. Veel erger moet het niet meer worden.”

Meer patrouilles

Bij de politiezone Puyenbroeck zijn ze op de hoogte van het probleem. “We hebben in het verleden redelijk veel klachten gekregen van hangjongeren op en rond het Groenplein. Daarom zijn we meer gaan patrouilleren en mensen gaan bevragen.” Maar veel lijkt dat volgens de buurt niet uit te halen. “Zodra de politie het gat gekeerd is, staan ze hier gewoon terug”, klinkt het bij de buren. Allemaal blijven ze liever anoniem. “Niemand durft bijna iets zeggen. Gewoon uit vrees voor represailles.” “Het spreekt voor zich dat ze liever uit ons zicht blijven”, reageert de politie. “Als we op het Groenplein aanwezig zijn, verleggen ze hun actieveld naar het busplein of zelfs Wachtebeke en Moerbeke. Het gaat altijd om kleine criminaliteit. Af en toe verstoren ze ook fuiven. We weten wie die jongeren zijn en volgen de situatie op.”

Ernstig

Burgemeester Brent Meuleman (sp.a), die in de buurt woont van het plein, reageert geschrokken. “Er zijn al langer problemen op het Groenplein met zwerfvuil en domiciliefraude. Daarvoor hebben we een project opgestart met de buurt. Signalen van bendevorming heb ik zelf nog niet gekregen, maar als er problemen zijn, moeten ze opgelost worden. Wij nemen dit zeer ernstig.” Ook eerste schepen Geert Asman (PVDA), die er met Geneeskunde voor het Volk een praktijk uitbaat, is verrast. “In de praktijk hebben we nog geen meldingen gehad, maar als deze verhalen waar zijn, moeten we ingrijpen. Bendevorming kan niet! Momenteel zijn we via samenlevingsopbouw bezig met een subsidieproject waarbij er mogelijk twee extra opbouwwerkers kunnen worden ingezet. Ik denk spontaan aan het Groenplein.”