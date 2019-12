Handelaars Sas van Gent starten petitie tegen afsluiten Westkade: “De leefbaarheid van Sas komt in gedrang” Kristof Vereecke

27 december 2019

11u12 2 Zelzate De Westkade, de verbinding tussen Sas-van-Gent en Zelzate, is al sinds 28 februari dicht voor alle verkeer. De kade is zo zwaar aangetast dat ze dreigt weg te zakken in het kanaal Gent-Terneuzen. Het afsluiten zorgt voor heel veel hinder voor de handelaars in Sas van Gent. Die starten met een petitie om de verantwoordelijken op hun plichten te wijzen.

De Westkade, die het Nederlandse Sas van Gent met Zelzate verbindt, blijft zeker nog tot het najaar van 2020 dicht. Een doorn in het oog van de Sasse middenstand die zijn omzetcijfers elke maand ziet dalen. Daarom starten ze nu met een petitieactie. “De leefbaarheid van Sas van Gent komt serieus in het geding”, klinkt het in een open brief. “De afsluiting heeft zijn eerste slachtoffer al geëist. Als de omstandigheden nog veel langer blijven duren, moeten we ons af vragen hoeveel winkeliers hun bedrijf op korte termijn zullen moeten beëindigen?”

Aandacht

De winkeliers stellen wel niemand met de vinger te willen wijzen. “We zoeken geen schuldige aan de lange afsluiting. We willen de nodige aandacht, informatie en actie omtrent de hele situatie. Middels een handtekeningen actie willen wij de nodige aandacht van de verantwoordelijke partijen vragen.” De petitie is bij de verschillende Sasse winkeliers en horecazaken te ondertekenen. Ze willen de petitie overhandigen tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in Ternezuen.

De herstelwerken in Sas van Gent moeten 7,5 miljoen euro zullen kosten. 850.000 euro daarvan wordt betaald door de gemeente Terneuzen. Rosier is opdrachtgever van de werken die zeker 12 maanden zullen duren. Zo moet de 210 meter lange kade eerst gesloopt worden en dan pas heraangelegd.