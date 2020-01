Handelaars pleiten voor herwaardering Groenplein: “Waarom geen groentenmarktje op vrijdag?” Kristof Vereecke

02 januari 2020

15u35 0 Zelzate De handelaars en horecazaken van het Groenplein pleiten voor een herwaardering van hun buurt. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om er op vrijdag een lokale biomarkt te organiseren. “Dat zou een erg goede zaak zijn. Er moet iets gebeuren”, klinkt bij de handelaars.

Natasja Dhaen en haar vriend Camiel De Wispelaere toverden frituur ‘Kwebbel’ aan het Groenplein deze zomer om tot een koffiebar. “Na dertig jaar frituur houden, was het tijd voor iets anders. Bovendien kunnen de mensen van Zelzate-West nu opnieuw van een koffietje genieten zonder dat ze die vervelende brug over moeten”, klonk het eind augustus in deze krant.

Bewegwijzering

Afgelopen gemeenteraad kwam Camiel het gemeentebestuur meer aandacht vragen voor de herwaardering van het Groenplein. “Onze buurt is al jaren aan het verloederen. We proberen met de zelfstandigen nieuw leven in het Groenplein te blazen, maar zonder steun van de gemeente is dat erg moeilijk. Kan er bijvoorbeeld geen bewegwijzering komen naar de handelszaken? Mensen die nu op de R4 door onze gemeente rijden, weten niet altijd dat hier van alles te beleven is. Daarnaast zou het goed zijn mocht er ook opnieuw een bankautomaat komen. Daar wordt al heel lang over gesproken, maar voorlopig lijkt er zeer weinig schot in de zaak te komen.”

Biomarkt

De handelaars van het Groenplein pleiten ook voor meer leven in de brouwerij. Ze kijken daarvoor naar de nieuwe feestcommissie. “Waarom zou de kerstmarkt niet eens op het Groenplein georganiseerd kunnen worden? Of een wekelijkse groenten- en fruitmarkt op vrijdag die de mensen naar buiten brengt. Op deze manier geraken we er niet.”

Schepen van lokale economie Isabel Dellaert (sp.a) toont begrip voor de handelaars rond het Groenplein. “We nemen de vragen mee naar de adviesraad lokale economie. Daar denken we al een tijdje na over hoe we Zelzate-West en het Groenplein nieuw leven in kunnen blazen. De organisatie van een lokale biomarkt op het Groenplein is één van de pistes die we bewandelen.”