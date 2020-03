Grote Paaszoektocht opnieuw erg populair: “Nog 70 plaatsen” Kristof Vereecke

06 maart 2020

12u40 0 Zelzate Het loopt storm voor de Grote Paaszoektocht van 5 april in het gemeentepark in Zelzate. Momenteel zijn er slechts een 70-tal plaatsen meer beschikbaar.

De Grote Paaszoektocht is aan zijn vierde editie toe in het park. Aan de hand van een symbooltje gaan de deelnemende kinderen op zoek gaan naar een zakje vol lekkers. Een succesformule. “De inschrijvingen lopen opnieuw supergoed”, zegt Kevin De Decker van de organiserende Werkgroep Carnaval. “Om het evenement vlot te laten verlopen, beperken we het maximum aantal deelnemers. Inschrijven is verplicht. Normaal sluiten we de afsluitingen af op 24 maart, maar vol is vol!”

Inschrijven kan bij Dematima Nails op de Grote Markt.