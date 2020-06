Grote Markt deze zomer één groot terras: “Het zijn niet zozeer de pinten die we gemist hebben, de vrienden des te meer” Kristof Vereecke

08 juni 2020

15u27 4 Zelzate Komende zomer wordt de Grote Markt één groot terras. Dat moet de conclusie zijn van de eerste marktdag na de heropening van de café’s. Al is dat lang niet de enige conclusie: de Zelzatenaar is vooral blij opnieuw op café te mogen. “Het zijn niet zozeer de pinten, het zijn vooral de vrienden die we gemist hebben”, klonk het deze ochtend in café Century.

Het was al gezellig druk deze ochtend om 8.30 uur in café Century, waarschijnlijk het langstlopende café op de Grote Markt. Cafébaas Freddy Plasschaert was dan ook in zijn nopjes. “Enorm blij terug open te zijn. De klanten zijn ook meteen op post. Fijn om te zien.” Onder die klanten vier leden van de befaamde Gantoisetippers, de AA Gent-supportersclub die al sinds jaar en dag zijn thuis heeft in café Century. “Of we getwijfeld hebben? Geen minuut”, aldus Koen Martin en Giovanni Crapoen. “Sommige van onze vrienden hebben we al niet meer gezien sinds het begin van de crisis. Het doet zoveel deugd om nog eens over de Buffalo’s te kunnen klappen. Al praten we vooral over heel veel andere zaken. Het zijn niet zozeer de pinten, het zijn vooral de vrienden die we gemist hebben.”

Ritueel

Zelfde verhaal bij café Markt 19 schuin tegenover café Century. “Onze vaste klanten zijn tevreden en wij zijn tevreden. We sluiten vandaag een lastige periode af”, aldus cafébazen Andy De Cramer en Geert Paridaens. “Een koffietje bij Markt 19 is ons vast ritueel op maandag”, vertellen Alex Vanden Bussche en Fabienne De Koninck “We zijn blij dat we eindelijk terug zijn.” Vriendin Ingrid Willems knikt. “Ik heb dit café en de mensen gemist van de dag dat het gesloten is tot vandaag.”

Woonerf Grote Markt

Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) zal het graag horen zeggen. Samen met zijn schepencollege was hij deze ochtend vroeg uit de veren om te kijken welke ingrepen nodig zijn om de Zelzaatse horeca succesvol de zomer door te loodsen. Kosten noch moeite werden gespaard. Zelfs politie en brandweer tekenden present, inclusief rollend materieel. “We willen de Grote Markt deze zomer herinrichten. Met terrassen aan de buitenkant en het verkeer in het midden. Eigenlijk willen we van de Grote Markt een woonerf maken waar voetgangers en terrasjesmensen voorrang hebben.” Meuleman benadrukt wel dat het systeem uitgebreid zal geëvalueerd worden, maar de horeca lijkt tevreden. “We zijn blij dat er naar ons geluisterd wordt”, zegt Eric Vande Velde, uitbater van café De Fabels en voorzitter van de lokale adviesraad economie. “Ik heb sowieso het gevoel dat deze crisis ervoor gezorgd heeft dat de rangen gesloten zijn. De horeca heeft nooit zo hard op één lijn gezeten.”

Toekomst

Dat bevestigt ook Bjorn Geirnaert, uitbater van café Bristol. “Dit schept kansen voor de toekomst. Met deze samenhorigheid kunnen we Zelzate en zijn centrum in de toekomst opnieuw laten bruisen. Als ik vandaag zie hoe blij klanten zijn om terug op café te kunnen dan ben ik meer dan aangenaam verrast. Wij hebben onze klanten gemist, maar het omgekeerde is zeker ook waar.”

“We staan er vandaag”, zegt Eric Vande Velde. “De mensen zien dat ook. Het gemeentebestuur en de horeca zitten op één lijn en daar kan onze gemeente alleen maar beter van worden.”

Om het met de woorden van de uitbater van Markt 19 te zeggen: “Hopelijk wordt het een warme zomer in Zelzate.”