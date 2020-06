Groenplein krijgt jeugdig bibpunt tijdens zomermaanden Kristof Vereecke

30 juni 2020

14u42 8 Zelzate De bibliotheek start tijdens de zomermaanden met een tijdelijk jeugdig bibpunt in het nieuwe ontmoetingshuis NEST aan het Groenplein.

Het gaat om een afstudeerproject van Sandrina Hunninck, studente Sociaal Cultureel Werk aan de Arteveldehogeschool. “Het bibpunt wil het lezen bij kinderen en jongeren in de vrije tijd stimuleren via een zeer laagdrempelige toeleiding naar een aanbod jeugdboeken, strips, luister- en prentenboeken”, vertelt Sandrina. “Bedoeling is dat we de stap naar de bib verkleinen. Concreet gaan we samen met de kinderen op zoek naar leuke boeken. Wie nog geen lid is, wordt gratis ingeschreven. De kinderen kunnen de boeken een hele zomer houden.”

Kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar zijn tijdens de maanden juli en augustus elke dinsdag van 10 tot 16.30 uur en elke woensdag van 15 tot 18 uur welkom in het tijdelijk bibpunt bij NEST aan Groenplein 19.