Groen licht voor verdubbelen op- en afritten van shoppingcomplex op Rijkswachtlaan: “Met de komst van Action belooft het hier nog drukker te worden” Kristof Vereecke

03 februari 2020

13u11 3 Zelzate Zowel de politie als de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar zetten het licht op groen voor het verdubbelen van de op- en afritten van het shoppingcomplex langs de Rijkswachtlaan. Met de komst van winkelketen Action vrezen de plaatselijke winkeluitbaters dat het verkeer er anders vast dreigt te lopen.

Het nieuws dat de populaire winkelketen Action een vestiging wil openen in het vroegere pand van Decora aan de Rijkswachtlaan werd in Zelzate op gejuich onthaald. Zowel de potentiële klanten als de winkeliers van het shoppingcentrum langs de Rijkswachtlaan reageerden erg enthousiast. Alleen dreigt de komst van Action wel extra verkeersdruk te geven in de Rijkswachtlaan. Wie er vaak komt, weet dat het er nu al aanschuiven is tijdens het weekend. Zo is er ook een tankstation gevestigd dat erg populair is bij onze noorderburen.

Positief advies

“Met de komst van Action belooft het hier nog drukker te worden”, klonk het bij de plaatselijke winkeliers. Daarom stelden ze tijdens de adviesraad lokale economie onlangs de vraag om de smalle op- en afritten van het shoppingcomplex te mogen verdubbelen. Op die manier kunnen auto’s via twee ingangen het complex op en afrijden. Dat moet de druk op de Rijkswachtlaan enigzins verlichten. “We hebben die vraag nu ook voorgelegd aan onze mobiliteitsambtenaar en de politie”, zegt schepen van mobiliteit Luc Van Waesberghe (sp.a). “Beiden geven positief advies. Niets lijkt de ingreep dan ook in de weg te staan. De handelaars beloofden bovendien zelf in te willen staan voor de kosten voor het schilderen van de nodige pijlen en eventuele een aantal kleinere ingrepen aan de op- en afritten zelf.” Ondertussen is wel nog niet duidelijk wanneer Action zijn deuren opent. “Het dossier loopt. Er is een officiële aanvraag, maar nog geen officiële goedkeuring”, stelde burgemeester Brent Meuleman (sp.a) tijdens de jongste gemeenteraad.