Grensburgemeester roept inwoners op om inkopen in eigen gemeente te blijven doen: “Koop lokaal!” Kristof Vereecke

30 mei 2020

14u46 0 Zelzate Zelzaats burgemeester Brent Meuleman (sp.a) roept zijn inwoners op hun inkopen in eigen gemeente te blijven doen. Hij doet dat naar aanleiding van het nieuws dat het opnieuw toegelaten is familieleden in buurlanden te bezoeken en daar eventuele noodzakelijke inkopen te doen.

Zelzate grenst rechtstreeks aan het Nederlandse Sas van Gent en Zuiddorpe. Heel wat Zelzatenaren doen dan ook regelmatig boodschappen bij de supermarkten vlak over de grens. Heel wat Nederlanders maken trouwens vaak de omgekeerde beweging. Nu de grenscontroles versoepeld worden, doet Zelzaats burgemeester Brent Meuleman een opmerkelijke oproep. “Steun onze Zelzaatse zelfstandigen en blijf je inkopen lokaal doen. We hebben het in Zelzate bijna allemaal", klinkt het zeer uitdrukkelijk.

Grenscontroles

Meuleman benadrukt bovendien dat er nog gans het weekend grenscontroles zijn in zijn gemeente. “De grensblokkades worden uiterlijk dinsdag opnieuw weggenomen. De vaste grenscontroles worden allemaal vervangen door mobiele controles. Recreatieve verplaatsingen blijven verboden. Vanaf maandag heropenen restaurants en café’s in Nederland: het blijft verboden hiervoor grensverplaatsingen te maken. Ook verplaatsingen naar een tweede verblijf in Nederland blijven verboden. Dit kan ik maar moeilijk begrijpen als je er wel mag winkelen... Ik heb dan ook vandaag aan de gouverneur gevraagd dit mee te nemen naar het volgende crisisoverleg en deze situatie met de minister te bespreken”, besluit Meuleman.