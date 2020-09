Grace Valley pakt uit met debuutplaat: “Ik kijk er naar uit de plaat live te kunnen spelen” Kristof Vereecke

18 september 2020

17u59 0 Zelzate Singersongwriter Grace Valley heeft met ‘Void ‘haar debuutplaat uit. “Best spannend! Al kijk ik er vooral naar uit om de plaat live te kunnen spelen”, aldus de Zelzaatse.

Meetjeslanders kennen Grace Valley, Jolien Uyttendaele voor de vrienden, vooral van haar deelnames aan Jonge Helden. De Zelzaatse wist er menig toeschouwer te beroeren met haar ingetogen liefdesliedjes. Op haar eerste plaat gaat ze op hetzelfde elan verder. “Ik ben er eigenlijk al een tijdje mee bezig. Het oudste nummer op de plaat dateert al van 2017. In totaal telt de plaat negen eigen geschreven nummers.”

Liefde

Achter inspiratie moet Jolien nooit ver zoeken. “Ik schrijf graag liedjes over de liefde, daarnaast is de plaat vrij autobiografisch. Ze is opgenomen in de studio van David Maes.” De eerste reacties zijn alvast lovend. “Zo’n plaat uitbrengen is best spannend. De eerste reacties zijn goed, maar toch kijk ik er vooral naar uit de plaat live te kunnen spelen. Als je een nieuwe plaat uitbrengt, wil je toch vooral kunnen optreden. Door corona is dat nu iets minder, maar uitstel is zeker geen afstel.”

Void kost 10 euro en is te verkrijgen via deze link.