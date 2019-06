GO! Atheneum beloont met ‘bronzen Ster van Europa’ voor Erasmus-projecten “Het enthousiasme bij onze leerlingen voor Europa blijft maar groeien” Kristof Vereecke

01 juni 2019

11u38 3 Zelzate Het GO! Atheneum Zelzate werd beloond met de ‘bronzen Ster van Europa’ voor zijn succesvolle Eramus+stages waarbij leerlingen en leerkrachten taalvaardigheid en kennis kunnen op doen in het buitenland. Ook komend schooljaar staan opnieuw heel wat projecten op stapel.

De verkiezing is een organisatie van Vleva, het Vlaams-Europees verbindingsagentschap dat instaat voor de banden tussen Vlaanderen en Europa. De jury loofde de school uit Zelzate voor de mooie manier waarop ze een nieuwe generatie Europeanen voorbereiden op het professionele leven. “Een mooie erkenning”, klinkt het bij de school. “We zetten al enkele jaren in op Erasmus+stages in het buitenland. Onze leerlingen en leerkrachten trokken al naar Londen, Aubenas, Cesenatico en Newbury”.

Nieuwe uitdagingen

Ook komend schooljaar zijn er nieuwe uitdagingen. Zo trekken de leerlingen uit de richting boekhouden-informatica voor een tweeweekse stage richting Aubenas (Frankrijk), Cesenatico (Italië) en Newbury (Groot-Brittanië). “Door de groeiende interesse en het grote enthousiasme bij de leerlingen werd besloten om ook een projectvoorstel in te dienen voor de zorgrichtingen. Het idee kreeg groen licht van Europa en hierdoor zullen we volgend jaar ook studenten uit de zorg uit kunnen sturen naar de verbroederingsgemeenten van Zelzate. Daarbij gaat opnieuw een delegatie leerkrachten proeven van het Franse onderwijssysteem in Lycée Astier en Lycée Marcel Gimond in Aubenas.”

Wie graag op de hoogte blijft van de Erasmus+stages kan alles volgen via de facebookpagina ‘Fraternisation rules!’, de pagina’s en sites van GO! atheneum Zelzate en MSGO! Zelzate of Instagram ‘erasmus_kaz’.