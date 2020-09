Gino Pauwels en KVV Zelzate openen seizoen met bekeropdracht op Rhodienne: “Honger is groot” Dominique Lampo

04 september 2020

17u54 1 Zelzate KVV Zelzate verraste vorig seizoen vriend en vijand. Een plaatsje in de subtop was het doel, maar tot ieders verbazing stevende de fusieclub op de titel af. Corona zorgde ervoor dat het titelfeestje er niet op het veld kwam. De promotie en titel waren er niet minder verdiend om. Net voor een eerste bekerduel bij KFC Rhodienne klopten we aan bij T1 Gino Pauwels.

“Tja, dat coronavirus was voor Zelzate tegelijkertijd een vloek, maar ook een zegen. Op onze titel viel niks af te dingen. We hadden natuurlijk graag een feestje gebouwd op het veld. Corona besliste er anders over. Met een voorsprong van elf punten kwamen we op een zucht van de titel. Net voor de wedstrijd tegen Ninove werd de competitie stopgezet. Hoeft het gezegd dat we in die wedstrijd wilden laten zien dat wij de beste ploeg uit de reeks waren? Met een bezweet shirt de champagnekurken laten knallen is iets waar elke speler van droomt. Wij vierden de titel thuis en hoopten op 8 juli samen een feestje te bouwen. Een nieuwe opstoot van het virus was de spelbreker. Maar corona was ook een zegen. Het gaf ons de tijd om ons optimaal voor te bereiden op de competitie in de tweede amateurklasse.”

Alle posities dubbel bezet

Ronkende namen werden er aan de A-kern van Zelzate niet toegevoegd. Pauwels legt uit waarom. “De club had de keuze kunnen maken om twee of drie kleppers uit hogere reeksen aan te trekken. We kozen er evenwel voor om de kern uit te breiden met jonge, ambitieuze spelers met de juiste mentaliteit. Daar voel ik me goed bij. Vorig seizoen zat er ondanks de titel toch een zeker onevenwicht in de ploeg. We hadden een overtal aan offensief gerichte spelers en zaten wat krap qua defensieve pionnen. Nu heb ik een kern waar alle posities dubbel bezet zijn. Ik ben in ieder geval heel positief over de mentaliteit van mijn spelers in de voorbereiding. De groep koos er voor om bij de lichte opstoot van het coronavirus eind juli toch voort te trainen. De honger is groot.”

Uit gevarenzone blijven

Pauwels zelf ziet natuurlijk uit naar de competitie in een hogere reeks. “In een reeks met maar liefst elf Oost-Vlaamse ploegen zijn er heel wat wedstrijden om naar uit te zien. Als Wetteraar is het duel met Wetteren natuurlijk bijzonder, maar binnen de club leeft de derby tegen RC Gent wel. En ook wedstrijden tegen ploegen als Merelbeke, Dikkelvenne en Brakel spreken natuurlijk tot de verbeelding. Om maar te zwijgen over de wedstrijd tegen Lokeren-Temse. Ook al omdat we heel even in beeld kwamen in dat hele fusieverhaal. Wij starten met de enige ambitie om uit de gevarenzone te blijven in een reeks met ploegen met veel grotere budgetten.”

De eerste afspraak met belang is er een op het veld van Rhodienne. “De bekerloting was voor ons een sof. Eerst uit bij Rhodienne en als we die klip omzeilen wacht ons misschien wel een trip van meer dan twee uur naar Luxemburg. Met wedstrijden in Brakel en tegen Lokeren-Temse is de competitiestart ook niet van de poes. We kijken er na zo’n lange periode zonder voetbal evenwel heel erg naar uit.”