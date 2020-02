Gewapende overval op Carrefour: dader vlucht te voet weg met buit, maar wordt snel gevat Wouter Spillebeen

11 februari 2020

12u43 13 Zelzate Een gewapende overvaller die dinsdagvoormiddag sigaretten en geld buitmaakte in de Carrefour Express op de Grote Markt in Zelzate, is gevat. De winkel ging snel weer open.

De overvaller had een vuurwapen bij en nam sigaretten en een som geld mee uit de winkel. Daarna vluchtte hij te voet weg. “Onze diensten waren na de oproep snel ter plaatse”, klinkt het bij politiezone Puyenbroeck. “We hebben meteen uitgebreid gepatrouilleerd in de omgeving en op basis van de beschrijving hebben we de dader gevat. Een deel van de buit is al gerecupereerd.”

De arrestatie zou gebeurd zijn op de Havenlaan, een straat verder. Het parket is belast met het onderzoek. Of het vuurwapen echt was of vals, moet nog blijken uit de vaststellingen. Bij de overval vielen in elk geval geen gewonden. De winkel is gewoon weer open.