Gevaarlijke situatie bomenwijk volgens huisvestingsmaatschappij storm in glas water: “Wel twee sluikstorten ontdekt” Kristof Vereecke

16 juni 2020

21u43 0 Zelzate Een storm in een glas water, zo noemt huisvestingsmaatschappij cvba Wonen d Een storm in een glas water, zo noemt huisvestingsmaatschappij cvba Wonen d e gevaarlijke situatie die afgelopen weekend in deze krant werd aangekaart door ex-burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). Personeel van de cvba Wonen stelde wel twee sluikstorten vast.

Naar aanleiding van het bericht dat ex-burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) zich zorgen maakte over de veiligheid van de leegstaande woningen in de zogenaamde bomenwijk, deed de sociale huisvestingsmaatschappij deze week een uitgebreide inspectieronde.

“Hieruit blijkt dat alle woningen slotvast waren. In geen enkele woning was ingebroken”, klinkt het in een persbericht. “In de tuin van twee woningen in de Tunnellaan werden wel opnieuw sluikstorten aangetroffen. Nochtans werd dit pas vorige maand opgeruimd. Cvba Wonen zal nu de betreffende tuinen opruimen en afsluiten zodat onbevoegden het privéterrein van de woningen niet meer kunnen betreden.”

Geen brandversnellers

Frank Bruggeman maakte ook gewag van brandversnellers. “Die hebben we niet aangetroffen. Er lag wel een bus vloeibare meststof. Als sociale huisvestingsmaatschappij nemen we ieder jaar twee tijdelijke arbeiders in dienst om de omgeving van de leegstaande woningen te onderhouden. Echter als mensen hun afval gewoon dumpen in de tuinen is het dweilen met de kraan open”, klinkt het nog.

De cvba Wonen laat bovendien weten dat onregelmatigheden altijd gemeld mogen worden via de bekende kanalen.