Geslaagde zwerfvuilactie in Klein Rusland Kristof Vereecke

22 januari 2020

17u27 0 Zelzate Vandaag organiseerde de actiegroep ‘Make Zelzate Clean Again’ een grote zwerfvuilactie in de buurt van de bekende volkswijk Klein Rusland.

“We hebben ons niet beperkt tot de wijk alleen”, vertelt initiatiefnemer Rudy De Meester. “Zo hebben we ook de buurt rond het Groenplein en de Tunnellaan aangepakt. Het was fijn om te zien dat er opnieuw heel wat vrijwilligers kwamen opdagen.” De actiegroep begint dan ook stilaan te leven in Zelzate. “Hoe meer helpende handen, hoe beter. We hebben vandaag met ons groepje meer kunnen doen dan we gedacht hebben en dat moet toch de bedoeling zijn.”

De volgende opruimactie vindt plaats op dinsdag 18 februari van 13 tot 16 uur in de buurt van de Rijkswachtlaan. “Dan willen we de buurt rond de shoppingzone waar Aldi en Zeb gevestigd zijn opruimen.” Mensen die deel willen nemen of meer info willen over de werkgroep ‘Make Zelzate Clean Again’ kunnen terecht bij Rudy De Meester via 0473 54 05 64. Mailen doe je naar duurzaamheidsambtenaar@zelzate.be.