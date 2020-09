Geslaagde test met ponton en kraan aan Zelzatebrug Kristof Vereecke

19 september 2020

09u37 0 Zelzate Deze ochtend voerde een aannemer, in opdracht van de afdeling Maritieme Toegang (AMT) van de Vlaamse overheid, een test uit aan Zelzatebrug om te zien of er werken aan de brugpijlers mogelijk zijn via een drijvend ponton. Na minder dan een uurtje was de test al achter de rug.

De test kaderde in het proevenprogramma van AMT. “In de nabije toekomst gaan we proefboringen doen in het beton van de brugpijlers”, klinkt het bij AMT. “Dat gebeurt met een hoogtewerker die via een ponton in het water de brugpijler wordt binnengeloodst. Om zeker te zijn dat deze operatie vlekkeloos kan verlopen, wou de aannemer vooraf de nodige testen en opmetingen verrichten.”

Die testen gebeurden zaterdagochtend tussen 8 en 9 uur. Daardoor moest het verkeer tussen Zelzate-Oost en West een uur lang rondrijden via de tunnel onder het kanaal Gent-Terneuzen. Voor fietsers en voetgangers was het gewoon geduld oefenen. Een medewerker van AMT monsterde de test vanop de kade. De eigenlijke testen worden op een latere datum uitgevoerd. Ook hiervoor zal de brug een tijdelijk open moeten. Daarom wil AMT de werken zoveel mogelijk ‘s nachts uitvoeren.