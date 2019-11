Geslaagde eerste editie jeneverfeesten: Brent Meuleman voortaan meester-proever O’de Flander Wachtebekestraat eerste keer decor voor Zelzaatse jeneverfeesten Kristof Vereecke

18 november 2019

11u06 1 Zelzate De Zelzaatse burgemeester Brent Meuleman (sp.a) mag zich voortaan meester-proever noemen van de O’de Flander jenevers. Een eer die hij vooral te danken heeft aan Frederik Buyens, de man achter de Zelzaatse jenever.

De Wachtebekestraat in Zelzate was zondag voor de eerste keer het decor voor de Zelzaatse jeneverfeesten. Distillateur Frederik Buyens en zijn vrouw Kaat Van Herck stelden er hun stokerij Eenvoud open voor het grote publiek. Daar stoken ze onder andere de ondertussen befaamde Zelzaatse jenever. Dat is een van de 11 erkende O’de Flander-jenevers. “O’de Flander is een keurmerk. Een O’de Flander jenever is gemaakt in de provincie Oost-Vlaanderen, moet een minimum alcoholgehalte hebben van 35% en is gemaakt op basis van graanalcohol”, legt Frederik Buyens uit.

Meester-proevers

Ter gelegenheid van de Zelzaatse jeneverfeesten kent het keurmerk ook twee nieuwe meester-proevers. Zo werden zowel burgemeester Brent Meuleman (sp.a) als gedeputeerde Leentje Grillaert ‘geïntroniseerd’ als meester-proever. “Een hele eer”, weet Meuleman. “De Zelzaatse jenever is een fantastisch streekproduct en een geweldige ambassadeur voor onze gemeente.” Dat ambassadeurschap nemen ze bij Stokerij Eenvoud zeer ernstig. Het beste bewijs is het etiket van de Zelzaatse jenever. Daarop prijkt de volledige skyline van de kanaalgemeente, inclusief brug, windmolens en een zwarte kat. Verwijzend naar de legendarische volkswijk De Katte.

