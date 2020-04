Geneeskunde voor het Volk schenkt 750 mondmaskers aan psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist Kristof Vereecke

06 april 2020

14u52 0 Zelzate De groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk uit Zelzate schenkt 750 chirurgische mondmaskers aan psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist.

“Met dit teken van solidariteit wil de groepspraktijk het zorgpersoneel en de cliënten van Sint-Jan Baptist ondersteunen in deze moeilijke periode”, zegt Karel Van Bever namens Geneeskunde voor het Volk. Van Bever ging de mondmaskers zelf overhandigen aan Didier Moray, de algemeen directeur van Sint-Jan Baptist.

Kwetsbare populatie

“We willen de specifieke situatie van de geestelijke gezondheidszorg in het licht plaatsen”, weet Van Bever. “Bovenop de uitdagingen om personeel en patiënten te beschermen tegen COVID-19 is er immers ook de specifieke psychiatrische problematiek die het zorgpersoneel voor grote uitdagingen stelt. In het psychiatrisch verzorgingstehuis is er een zeer kwetsbare populatie, vergelijkbaar met het cliënteel van de reguliere ouderenzorg. En dan zijn er ook de forensische cliënten, die nu nog meer afgesloten zijn van de buitenwereld dan voorheen. Dat veroorzaakt veel onrust. Met deze gift willen we benadrukken dat geestelijke gezondheid van groot belang is in onze maatschappij, en de noden van de psychiatrische zorg bekend maken aan de beleidsmakers van dit land”, klinkt het nog.