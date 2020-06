Geneeskunde voor het Volk haalt ‘fotobooth tegen racisme’ naar het Hoogbouwplein Kristof Vereecke

11 juni 2020

15u34 0 Zelzate Komende zaterdag kan je op het Hoogbouwplein in een speciale fotobooth een foto tegen racisme laten nemen. De foto’s worden gebruikt om achteraf een groot spandoek te maken. Op die manier wil Geneeskunde voor het Volk een sterk signaal geven tegen racisme.

“De actie komt er naar aanleiding van de dood van George Floyd ten gevolge van politiegeweld in de VS”, zegt Niki Blondeel van Geneeskunde voor het Volk. “De beelden lieten ook bij ons team niemand beroerd. Ook wij krijgen soms getuigenissen van patiënten die met racisme af te rekenen krijgen in onze praktijk. Hierover zwijgen is niet langer een optie. Daarom zetten we zaterdag een actie op touw. Omdat we gezondheid belangrijk vinden, gaan we voor een alternatieve manier. Via een fotobooth kunnen mensen elk afzonderlijk hun slogan tegen racisme lanceren. Tijdens de actie zullen we slogans tegen racisme voor solidariteit op het grasveld van het Hoogbouwplein plaatsen. Iedereen kiest zelf zijn slogan. Alle foto’s worden achteraf verzameld in een spandoek. Verschillende stewards zullen de actie in goede banen leiden. Social distancing en een mondmasker dragen zijn verplicht.”

Afspraak zaterdag 13 juni tussen 16 en 18 uur op het Hoogbouwplein. Wie graag wil helpen kan een mailtje sturen naar niki.blondeel@gvhv.be of bellen naar 09/344.92.44.