Gemeenteraden voortaan integraal te volgen op www.zelzate.be Kristof Vereecke

23 september 2020

17u20 0 Zelzate De Zelzaatse gemeenteraden zijn voortaan integraal te volgen via een livestream op de gemeentelijke website.

“Mét geluid en mét beeld!”, lanceerde een trotse burgemeester Brent Meuleman het nieuws vandaag op sociale media. Volgende week maandag gaan ze in Zelzate een eerste keer live. Wie niet live kan kijken, hoeft trouwens niet te panikeren. “Alle opnames blijven ter beschikking, zodat burgers ook op een later tijdstip de debatten kan herbeluisteren. We beloofden meer transparantie, u krijgt meer transparantie!”, besluit Meuleman. Alle info via www.zelzate.be.