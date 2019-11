Gemeenteraadsvoorzitter Dirk Goemaere (PVDA) weet het even niet meer: “Wil de fractieleider van VLD-SD nu opstaan?” Liberalen beloven snel duidelijkheid te scheppen Kristof Vereecke

26 november 2019

14u59 0 Zelzate Gemeenteraadsvoorzitter Dirk Goemaere (PVDA) vroeg zich tijdens de gemeenteraad luidop af wie nu de fractieleider is binnen VLD-SD. De liberale fractie kampt al een tijdje met interne problemen.

“Ik heb drie aanvullende punten binnengekregen van drie verschillende personen binnen VLD-SD. Wie is nu exact de fractieleider van die partij? Tot wie moet ik mij met andere woorden richten om een antwoord te bezorgen”, aldus Dirk Goemaere, die duidelijk wat extra zout in de politieke wonde probeerde te strooien.

Het is al langer geen geheim dat er momenteel twee fracties zijn binnen de Zelzaatse liberalen. Zo zette Open Vld ex-burgemeester Frank Bruggeman nog niet zo lang geleden aan de deur. Bruggeman weigert echter afstand te nemen van VLD-SD. “De mensen hebben mij verkozen als VLD-SD’er, ik zetel als VLD-SD’er.”

Meer ernst

Ex-schepen Marleen Maenhout bleef karig met commentaar: “Ik neem uw vraag mee en u zult ten gepaste tijde antwoord krijgen”, klonk het. Kristof Stevelinck maande gemeenteraadsvoorzitter Dirk Goemaere aan tot wat meer ernst. “Ik stel voor dat je het niet in het belachelijke trekt. Ieder gemeenteraadslid heeft het recht om een punt in te dienen. Het lijkt me maar normaal dat die vragen beantwoord worden”, aldus Kristof Stevelinck. Ex-burgemeester Frank Bruggeman besloot als volgt: “We zijn niet verplicht een fractieleider te hebben. Misschien zou het van wijsheid getuigen dat je dat zowel naar mij als Marleen Maenhout en Frank Bruggeman stuurt. Dat is toch niet zo moeilijk?”