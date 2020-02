Gemeenteraadsvoorzitter Dirk Goemaere (PVDA) krijgt groen-witte sjerp Kristof Vereecke

25 februari 2020

10u01 0 Zelzate Gemeenteraadsvoorzitter Dirk Goemaere (PVDA) krijgt zijn eigen sjerp. Tenminste als de gemeenteraad van 2 maart daarmee instemt.

Het is niet ongebruikelijk dat de gemeenteraadsvoorzitter een eigen sjerp heeft die hij of zij kan dragen bij officiële ontvangsten. Dat is trouwens in heel wat gemeenten in de regio het geval. Het schepencollege stelt nu voor PVDA-raadslid Dirk Goemaere zo’n sjerp te gunnen. De sjerp krijgt de groen-witte kleuren van de gemeente Zelzate. Dirk Goemaere weet meteen wat aan doen bij het nakende titelfeestje van KVV Zelzate. Goemaere wordt halfweg de bestuursperiode vervangen door huidig voorzitter van de feestcommissie Lucien Van De Velde (sp.a).