Gemeenteraad uitzonderlijk via chat en e-mail Kristof Vereecke

23 april 2020

18u51 0 Zelzate De laatste maandag van de maand staat traditioneel de gemeenteraad op de agenda. Deze gaat voor één keer niet door in de raadzaal van het gemeentehuis, maar via e-mail.

In coronatijden is het niet evident om gemeenteraden te organiseren. In Aalter kwamen de gemeenteraadsleden samen in een groot auditorium om genoeg afstand te kunnen houden, in andere gemeenten worden er online gemeenteraden georganiseerd via Teams of Zoom. In Zelzate doen ze het nog anders, daar wordt een gemeenteraad georganiseerd via chat, de stemming gebeurt via e-mail.

Het principe is vrij eenvoudig, de raadsleden krijgen vooraf alle agendapunten en stukken en kunnen hun opmerkingen en vragen bij deze agendapunten nog tot zondagavond doorsturen naar de voorzitter van de gemeenteraad. Die bezorgt tijdens de raad alle antwoorden van de meerderheid en opmerkingen van de raad via mail aan de raadsleden. Die krijgen dan nog even de kans om via mail te repliceren op het antwoord van het bestuur zodat er toch enig debat bestaat. Op het einde van elke chat vindt één stemronde plaats waarbij alle agendapunten in één keer voorliggen.

Meer over Aalter

Zelzate

politiek