Gemeenteraad op laatste werkdag van het jaar is een beetje zoals kerstvoetbal: veel volk in de tribunes Kristof Vereecke

30 december 2019

19u46 0 Zelzate Een gemeenteraad op de laatste werkdag van het jaar is een beetje zoals kerstvoetbal: een uitgelaten sfeer en veel volk in de tribunes. Zeker als de meest linkse coalitie van Vlaanderen zijn begroting wil goedkeuren.

Het gemeentehuis van Zelzate zit momenteel dan ook goed vol voor de laatste gemeenteraad van het jaar. Zowel voor als tegenstanders van het nieuwe meerjarenplan hebben hun supporters uitgenodigd. Een oproep die duidelijk niet in dovemansoren viel. “Dit is de belangrijkste zitting in een periode van zes jaar”, opende gemeenteraadsvoorzitter Dirk Goemaere (PVDA) zonet wat belooft een marathonzitting te worden. “Vandaag beslissen we over het meerjarenplan 2020-2025. Er is vele maanden aan gewerkt door de toekomstcoalitie.” De gemeenteraad wordt ook live gestreamd op Facebook door zowel PVDA als Open VLD. Toeval of niet: de camera van PVDA staat opgesteld in de uiterst linkse hoek van de raadzaal, die van Open VLD in de rechtse hoek. Benieuwd wie de meeste kijkers naar zijn Facebookpagina weet te lokken. Het beloven nog vijf boeiende jaren te worden.