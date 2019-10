Gemeentelijke basisschool De Krekel heeft eigen AED-toestel “Eerste stap naar hartveiligere gemeente” Kristof Vereecke

03 oktober 2019

17u14 0 Zelzate Eind vorige maand werd bij gemeentelijke basisschool De Krekel in de Caluslaan een nieuw AED-toestel in gebruik genomen. Het eerste van een hele reeks AED-toestellen die het gemeentebestuur wil hangen over gans het grondgebied van de kanaalgemeente.

Binnenkort starten op basisschool De Krekel grote renovatiewerken om de sporthal van de school te renoveren. Die zal na de werken ook door de inwoners van Zelzate gebruikt kunnen worden na de schooluren. Daarom vroeg ex-schepen Kristof Stevelinck (Open VLD) tijdens de gemeenteraad of het niet interessant zou zijn om er een AED-toestel te plaatsen. “Dat zou ook gebruikt kunnen worden bij hartfalen in het nabijgelegen COC De Brug”, motiveerde Stevelinck zijn vraag. Het inspireerde het bestuur om voor gans de gemeente een hartveiligheidsplan uit te werken. Zo komen er ook toestellen aan het gemeentehuis, de bibliotheek en buurtcentrum De Kastanje. Er zal ook een mobiel AED-toestel aangekocht worden om in te zetten tijdens evenementen. Cijfers wijzen uit dat in ons land elke dag 30 mensen getroffen worden door een hartstilstand. De overlevingskansen stijgen 60 tot 70 % als er binnen de vier minuten een AED ingezet kan worden.