Gemeentelijk technische dienst hervat: “Al onze medewerkers testten negatief op corona” Kristof Vereecke

03 augustus 2020

17u01 0 Zelzate De technische dienst van de gemeente Zelzate hervat vandaag de werkzaamheden nadat een medewerker vorige week positief testte op corona. Nadat alle medewerkers getest werden, is het duidelijk dat er geen besmettingshaard is. Negen collega’s die nauw in contact kwamen met de besmette medewerker blijven wel nog in quarantaine.

“Uiteindelijk testte geen enkele werknemer positief. Uiteraard zijn we blij met de testresultaten”, zegt schepen Geert Asman (PVDA). “Het bewijst ook dat we goed gehandeld hebben. Na het positief geval hebben we direct alle personeelsleden naar huis gestuurd en getest. Ook de lokale contactopsporing werd onmiddellijk door de huisartsen opgestart. Vandaag is het duidelijk dat er geen besmettingshaard is binnen onze technische dienst. We kunnen nu alle andere diensten gerust stellen. Vorige week was er ongerustheid bij sommigen die recent beroep hadden gedaan op de technische dienst. Gelukkig waren we er snel bij en zijn de gepaste maatregelen genomen. Het toont nogmaals aan hoe belangrijk een goede samenwerking met de lokale eerste lijn is in de aanpak van corona.”