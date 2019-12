Gemeentebestuur verkoopt rookmelders Kristof Vereecke

13 december 2019

Zelzate Vanaf 1 januari moeten alle woningen uitgerust zijn met rookmelders of een branddetectiesysteem.

Om burgers te helpen verkoopt de gemeente Zelzate vanaf maandag rookmelders. Een rookmelder kost 16 euro per stuk. Per gezin kunnen er twee aangekocht worden. De rookmelders zijn te verkrijgen bij de gemeentelijke technische dienst aan de Suikerkaai op vertoon van de inwoner zijn of haar identiteitskaart. De verplichting om rookmelders te plaatsen geldt zowel voor voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont.