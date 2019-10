Gemeentebestuur trakteert patiënten Sint-Jan Baptist op etentje om tien jaar zwerfvuil te ruimen: “Onze pioniers van de propere pioniers” Kristof Vereecke

30 oktober 2019

16u25 2 Zelzate Deze middag trakteerde de gemeente Zelzate een aantal patiënten van psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist op een welverdiend etentje voor hun jaarlijkse inspanningen in de strijd tegen zwerfvuil.

Al tien jaar lang ruimen een aantal patiënten van Sint-Jan Baptist elke week zwerfvuil op in Zelzate. Hun vaste begeleider Jan Coppens is er al van de start bij. “Om de twee weken trekken we een halve dag op pad. Zo bestrijken we elk jaar meerdere keren het volledige grondgebied. In onze beginjaren leverde dat jaarlijks makkelijk zo’n 1.500 kilogram zwerfvuil op. Dat is ondertussen wel wat minder geworden. Wat uiteindelijk toch een goed teken is”, weet Coppens.

Voorbeeld

“We zijn deze mensen erg dankbaar”, zegt schepen van milieu Steven De Vuyst (PVDA). “Dit project is echt een opsteker voor onze gemeente en daarom verdienen ze de appreciatie die hen toekomt.” En dus trok een deel van het college samen met de mensen van Sint-Jan Baptist richting restaurant Salt ‘n Pepper aan de Suikerkaai. “Een etentje is het minste wat we kunnen doen. Deze mensen zijn al jaren een voorbeeld. Zo hebben ze zichzelf destijds als één van de eersten geregistreerd als ‘propere pionier’ en vormen ze dus een aanzienlijke versterking in onze nooit aflatende strijd tegen zwerfvuil. Eigenlijk zijn ze onze pioniers van de propere pioniers. Ten slotte zijn ze al tien jaar bezig.”

Krachten bundelen

De Vuyst hoopt dat in de toekomst nog velen hun goede voorbeeld volgen. “Via onze nieuwe ‘Operatie Proper’, die we in samenwerking met Mooimakers uitrollen, hopen we ook verenigingen en secundaire scholen warm te maken om aansluiting te zoeken. Als beloning kunnen ze een cheque innen ter waarde van 1500 euro. Dat kan toch tellen qua motivatie. Via een nieuw zwerfvuilplan willen we al die extra inspanningen beter op elkaar afstemmen. Op termijn willen we dan komen tot een actiekaart van onze gemeente waarin propere pioniers, Sint-Jan Baptist, scholen en verenigingen op geregelde tijdstippen op hun beurt elk een stukje Zelzate zwerfvuilvrij maken. Enkel door de krachten te bundelen kunnen we de strijd tegen zwerfvuil winnen. Deze mensen zijn daar al tien jaar het beste bewijs van.”