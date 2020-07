Gemeente vraagt brandweer screening uit te voeren van appartementsgebouw met ‘loshangend’ balkon Kristof Vereecke

13 juli 2020

14u44 4 Zelzate De brandweer gaat een preventiescreening uitvoeren van het appartementsgebouw op de hoek van het Groenplein en de De Keyserstraat. Reden is een loshangend stuk balkon dat enkel vast hangt met twee stukjes spanband.

De screening komt er op vraag van het gemeentebestuur. “Het zijn inwoners van het Groenplein die deze gevaarlijke situatie gemeld hebben”, vertelt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “We hebben het dossier onmiddellijk aan de brandweer overgemaakt. De eigenaar wordt vandaag nog gecontacteerd om een afspraak te maken. Het volledige gebouw wordt onderworpen aan een preventiescreening. Op basis van de bevindingen van die screening, kunnen verdere stappen ondernomen worden.”

Wat die stappen zijn, is voorlopig onduidelijk. Maar het pand waar ooit de succesvolle bakkerij Filip was gevestigd, verkeert duidelijk niet in de beste staat. In de buurt wordt positief gereageerd op het nieuws van de screening. Heel wat buurtbewoners maakten zich al een tijdje zorgen over het stuk loshangend balkon. “Er zal maar net iemand onderlopen als het naar beneden komt. Om maar te zwijgen over de veiligheid van de inwoners van het pand”, klinkt het op het terras van café The Magic Pub.