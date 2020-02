Gemeente schrijft eigenaar schutterstoren aan na beschadiging door storm Dennis: “Wij vragen een volledige screening” Wouter Spillebeen

17 februari 2020

14u27 0 Zelzate Nadat de bekende schutterstoren op de Grote Markt in Zelzate opnieuw beschadigd raakte door storm, vraagt het gemeentebestuur aan de eigenaar om de staat van de toren grondig te evalueren. De eigenaar zou volop bezig zijn om de herstelling te regelen.

De beschermde toren die als sinds 1927 de Grote Markt siert bleef ongeschonden na de doortocht van storm Ciara, maar storm Dennis was er zaterdagnacht te veel aan. Houten panelen aan de voorkant kwamen los. De wind maakte een gat van zo’n twintig vierkante meter. Het was niet de eerste keer dat de toren te lijden kreeg onder de wind. In januari 2018 werd ook een stuk van de houten bekleding van de toren geblazen. De schade werd maanden later hersteld.

“Het is al de zoveelste keer”, volgens burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Maandagvoormiddag hebben we een brief opgesteld en verstuurd naar de eigenaar om onze bezorgdheid over te maken. We verzoeken een volledige screening van de toren zodat er eventueel een totaalrenovatie uitgevoerd kan worden.” Zo wil het gemeentebestuur vermijden dat de toren opnieuw beschadigd raakt en zo mogelijk mensen kan verwonden.

Perimeter

De beschadiging van zaterdagnacht was niet zonder gevaar. Op de Grote Markt werd een perimeter ingesteld omdat enkele planken aan de toren nog loshingen. Die perimeter is maandagmorgen opgeheven. “Er is nu geen gevaar meer voor omwonenden”, zegt de burgemeester. De markt ging deze morgen ook door.

“Nu wachten we op nieuws van de eigenaar. We zien wel hoe het verder moet met die toren”, besluit Meuleman. De uitbaatster van taverne De Nieuwe Gaumont, waar de toren deel van uitmaakt, kreeg maandagmorgen al de belofte dat er zo snel mogelijk herstellingswerken zullen beginnen. “De eigenaar werkt er volop aan, samen met de verzekering”, zegt uitbaatster Brenda Stevelinck.