Gemeente roept verzachtende omstandigheden in en wijst aannemer op zijn plichten: “Het kerkhof is ook niet zoals wij het in gedachten hebben” Kristof Vereecke

20 augustus 2020

08u53 0 Zelzate Het regent al een tijdje klachten en meldingen over de toestand van het gemeentelijke kerkhof. Vooral het vele onkruid is voor heel wat Zelzatenaren een doorn in het oog. De gemeente is zich bewust van de situatie, maar roept verzachtende omstandigheden in. Tegelijkertijd wijst het de aannemer die het kerkhof moet omvormen tot parkbegraafplaats op zijn plichten.

In april kondigde de gemeente Zelzate 125.000 euro aan vergroenings- en verfraaiingswerken aan op het kerkhof. Het uiteindelijke resultaat moest een groene en onderhoudsvriendelijke parkbegraafplaats zijn waar onkruid minder kans krijgt. Wie vandaag het kerkhof bezoekt, krijgt echter een heel ander beeld. In bepaalde zones tiert het onkruid welig.

Microklaver

Hallo gemeentebestuur? “We erkennen dat het kerkhof er momenteel niet bijligt zoals we in gedachten hadden”, zegt verantwoordelijk schepen Geert Asman (PVDA). “Het was met deze ingrijpende werken de bedoeling de begraafplaats om te vormen tot een plek waar mensen hun geliefden in een meer rustgevende en groene omgeving kunnen herdenken. Daarom werden bepaalde stukken ingezaaid met microklaver. Door de extreme droogte van de laatste weken groeit die echter een pak trager dan verwacht. Daardoor krijgt het onkruid de bovenhand.”

Geduld

“Daarnaast moeten we ook vaststellen dat de aannemer bepaalde zaken niet uitgevoerd heeft zoals gevraagd”, gaat Asman verder. “Zo zijn bepaalde paden niet goed aangelegd en verzakt. Daarom hebben we de aannemer op zijn plichten gewezen en gevraagd onmiddellijk in te grijpen.” De gemeente toont dan ook begrip voor de klachten van zijn inwoners. “Ook wij voelen die frustratie, maar toen we begonnen met de omvorming van het kerkhof tot parkbegraafplaats wisten we dat dit niet op 1, 2, 3 gerealiseerd zou zijn. We vragen dan ook nog een beetje geduld. We werken er aan.”