Gemeente belooft actie tegen diefstallen op kerkhof Kristof Vereecke

24 juni 2020

16u05 1 Zelzate De gemeente Zelzate belooft actie te ondernemen tegen de diefstallenplaag op het gemeentelijk kerkhof.

Dat zegt burgemeester Brent Meuleman naar aanleiding van een vraag van gemeenteraadslid Frank Bruggeman (VLD-SD). Bruggeman wil de gemeenteraad maandag voorleggen twee veiligheidscamera’s te plaatsen. “Het loopt de spuigaten uit met de diefstallen en het vandalisme op ons gemeentelijk kerkhof”, foetert de ex-burgemeester. “Daarom moet er iets gebeuren. Camera’s zijn de beste oplossing.”

Heterdaad

Huidig burgemeester Brent Meuleman (sp.a) steekt zich niet weg. “Die grafdiefstallen zijn van het verwerpelijkste dat er bestaat. De laatste maanden was het wat beter, maar ik kreeg recent opnieuw een aantal meldingen. Vandaar dat we in de schoot van het college al bezig waren met een manier waarop we daders op heterdaad kunnen betrappen. Wat die manier is, zullen we hier niet verklappen. Ik kan mijnheer Bruggeman wel verzekeren dat we hier werk van maken. Ik deel zijn ergernis.”