Geluidsarm vuurwerk moet dieren sparen Nieuwe maatregel komt er op voorzet van schepen voor dierenwelzijn Kristof Vereecke

11 juni 2019

10u15 1 Zelzate Evenementenorganisatoren die vuurwerk willen afschieten in Zelzate zullen dat voortaan geluidsarm moeten doen. Bovendien moet het minstens 1 maand op voorhand aangevraagd worden bij het gemeentebestuur.

De nieuwe maatregel komt er op voorzet van schepen voor dierenwelzijn Isabel Dellaert (sp.a). “De onverwachte, luide knallen zorgen heel vaak voor paniek bij de dieren. Daardoor raken ze gestresseerd en kunnen ze onverwacht reageren of vluchten. Op die manier vormen ze een gevaar voor zichzelf en hun omgeving. Geluidsarm vuurwerk biedt hier een oplossing. De dieren worden niet meer opgeschrikt en anderzijds kan het feeërieke schouwspel van het vuurwerk, dat hier toch al een lange traditie is bij het einde van een kermisperiode, toch doorgaan”, weet Dellaert.

Uitdrukkelijke toestemming

Dellaert benadrukt wel dat vuurwerk enkel kan mits uitdrukkelijke toestemming van het gemeentebestuur en de brandweer. “Zelzate heeft een algemeen vuurwerkverbod. Dat betekent dat het zonder toestemming absoluut verboden is om om wensballonnen op te laten of om het even welk vuurwerk af te steken.”

De nieuwe maatregel lijkt goed onthaald te worden bij de evenementenorganisatoren. Vuurwerk moet in de kanaalgemeente een feest worden voor zowel mens als dier.