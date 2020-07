Geen kermissen meer deze zomer in Zelzate, coronacoördinator morgen actief Kristof Vereecke

27 juli 2020

20u18 0 Zelzate Er zullen deze zomer geen kermissen meer georganiseerd worden in Zelzate. Dat is één van de conclusies van het digitale schepencollege dat in de kanaalgemeente georganiseerd werd naar aanleiding van de huidige coronacrisis. Vanmorgen is er in Zelzate ook een coördinator actief.

“Op het niveau van onze politiezone Puyenbroeck (Zelzate, Lochristi, Wachtebeke, Moerbeke, nvdr.) wordt momenteel gestreefd naar een uniform beleid inzake evenementen”, maakte burgemeester Brent Meuleman de beslissing deze avond zelf bekend. “We verwachten hierover morgen opnieuw te kunnen communiceren. Met de organisatoren van verschillende evenementen wordt momenteel contact opgenomen om de situatie te bekijken en bij te sturen of te annuleren, in het belang van de volksgezondheid. Helaas kan ik nu reeds met zekerheid meedelen dat er deze zomer geen kermissen zullen doorgaan in onze gemeente.”

Contactopsporing

Zelzate wil ook massaal inzetten op contactopsporing. “Daarvoor zullen we het voortouw nemen in een samenwerking met buurgemeente Wachtebeke. We delen met Wachtebeke dezelfde huisartsenkring. De huisartsen hebben hierin een zeer belangrijke rol. Momenteel wordt het juridisch kader waarbinnen kan gewerkt worden afgetoetst.”

Van morgen is er ook een nieuwe gemeentelijke coronacoördinator actief in Zelzate. Die is digitaal te bereiken via corona@zelzate.be.