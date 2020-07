Geen Katse Feesten en geen kampioenenviering KVV Zelzate: “Fier dat we er alles aan gedaan hebben om een lichtpunt te zijn in deze zomer” Kristof Vereecke

21 juli 2020

09u21 0 Zelzate Dan toch geen Katse Feesten en geen kampioenenviering voor KVV Zelzate. Beide organisatoren lieten maandagavond laat nog weten de gemeente te volgen in haar beslissing om de strijd tegen het coronavirus op te voeren.

“We zijn teleurgesteld dat het coronavirus voorlopig nog niet klein te krijgen is, maar we zijn fier dat we er alles aan gedaan hebben om een lichtpunt te zijn in deze zomer. We hopen dat jullie daar ook zo over denken. Hopelijk zien we elkaar in de toekomst gezond en wel terug in betere omstandigheden”, maakten de organisatoren van de Katse Feesten het nieuws officieel.

“We hebben ons uiterste best gedaan om nog een alternatief aan te bieden voor onze Katse Feesten”, bevestigt Tom Van Acker. “Alles stond afgelopen weken in de steigers om een coronaveilig evenement te verwezenlijken en we waren er zeker van dat het ons kon lukken. Helaas zijn de cijfers en de perceptie afgelopen week gewijzigd en is het niet langer mogelijk om onze Katse Feesten Light te laten plaatsvinden. Vooral de laatste dagen is er een kantelpunt gekomen, net nu we aan de opbouw zouden beginnen.”

Gezondheid

Van Acker is teleurgesteld. “Vorige week werden onze plannen nog geprezen en was men onder de indruk hoe inventief we waren en hoe sterk het in elkaar zat. Maar nu 72 uur later, wordt geadviseerd vanuit verschillende niveaus om evenementen van dergelijke grootte niet meer te laten plaatsvinden, wat we gezien de huidige negatieve curve kunnen begrijpen. De gezondheid van bezoekers, medewerkers en de omgeving gaat voor. Op kleine schaal nog iets doen lijkt ons nu ook niet meer mogelijk. Het is jammer van al het werk dat we er in gestoken hebben, maar we hopen van harte dat onze 43ste editie in normale omstandigheden in 2021 kan plaatsvinden.”

Oefenmatchen

Bij voetbalclub KVV Zelzate een zelfde verhaal over de kampioenenviering van 8 augustus. “Een kampioenstitel moet je kunnen vieren in alle vrijheid. Daarom hebben we beslist de viering af te gelasten.” De oefenwedstrijden tegen R. Capellen FC en de aansluitende galawedstrijd tegen de ex-KVV’ers gaan voorlopig nog wel door. Al wordt het aantal bezoekers beperkt tot honderd.