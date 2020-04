Geen fusie met Sporting Lokeren: “KVV gaat volop voor authentiek Zelzaats voetbalverhaal” Kristof Vereecke

15 april 2020

19u00 52 Zelzate Er komt geen fusie tussen Sporting Lokeren en KVV Zelzate. De groen-witten laten Daknam links liggen en gaan volop voor een toekomst in de kanaalgemeente. De aanleg van een nieuw sportcomplex op de site van Zelzate-Zuid is een essentiële schakel in die plannen.

Er komt een einde aan de flirt tussen KVV Zelzate en Sporting Lokeren. De groen-witten, die eind vorige maand als coronakampioen de deur naar tweede amateurklasse open beukten, blijven trouw aan de kanaalgemeente. Deze ochtend zaten het gemeentebestuur van Zelzate en de clubleiding samen om te praten.

KVV-voorzitter Stefaan Luca maakte er nooit een geheim van zich te ergeren aan het getalm van de gemeente in het dossier rond Zelzate-Zuid. Daar zijn al jaren plannen voor nieuwe jeugdaccommodatie. “Je kan niet blijven onderhandelen”, vertelde Stefaan Luca vorige maand nog in onze krant. “Het ontbreken van een deftig jeugdcomplex remt de groei van onze club af. Normaal gingen we volgend jaar interprovinciaal voetbal spelen met onze jeugd, maar op onze huidige terreinen in de Verbroederingslaan gaat dat gewoon niet”.

We slaan de handen in elkaar om werk te maken van een sterk en degelijk voetbal- en sportbeleid in Zelzate Voetbalclub KVV Zelzate en het gemeentebestuur

Luca leek de hoop dan ook opgegeven te hebben. De flirt met Sporting Lokeren deed de speculaties rond een mogelijke verhuis naar Daknam volop oplaaien. Zover komt het dus niet. “KVV Zelzate heeft besloten de onderhandelingen met Sporting Lokeren stop te zetten en voluit te gaan voor een authentiek Zelzaats voetbalverhaal”, klinkt het in een gemeenschappelijk persbericht van voetbalclub en gemeente. “We slaan de handen in elkaar om werk te maken van een sterk en degelijk voetbal- en sportbeleid in Zelzate.”

Groep Huyzentruyt

Dat betekent ook dat de gemeente volop werk maakt van nieuwe sportinfrastructuur op de site Zelzate-Zuid. “Dat is altijd het plan geweest en hiervoor zijn de nodige budgetten voorzien in het meerjarenplan”, aldus de toekomstcoalitie. “Het huidige B-complex is flink verouderd en de kosten aan de faciliteiten stapelden zich de afgelopen jaren op . Daarom zal op de huidige sportterreinen aan de Verbroederingslaan een nieuwe woonwijk worden gebouwd van zodra de nieuwe sportaccommodatie Zelzate-Zuid is opgetrokken. Beide sites zullen worden ontwikkeld door Groep Huyzentruyt. Het gemeentebestuur koestert van bij haar aantreden, nu een goed jaar geleden, de ambitie om ook sociale huisvestingsmaatschappij cvba Wonen een rol te geven in de realisatie van betaalbare woningen. De gesprekken hierover zijn momenteel nog lopende. Definitief uitsluitsel wordt deze zomer verwacht. Eens daarover duidelijkheid bestaat, kan het snel gaan.”