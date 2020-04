Geen coronabesmettingen bij Sint-Jan Baptist Kristof Vereecke

30 april 2020

15u53 0 Zelzate Er zijn voorlopig geen coronabesmettingen bij bewoners en medewerkers van de afdelingen van psychiatrisch verzorgingstehuis Sint-Jan Baptist in Zelzate en Wachtebeke. Alle bewoners en medewerkers werden er vorige week getest.

De testen werden zowel afgenomen bij De Warande in Wachtebeke als de afdelingen Krekelmuyter, De Villa, Het Anker en Esperanza in Zelzate. “We kunnen met plezier meedelen dat er geen positief bevestigde besmettingen bij bewoners noch bij medewerkers zijn vastgesteld”, klinkt het in een officiële mededeling. “De vele inspanningen van onze medewerkers hebben duidelijk onze bewoners en onze collega’s goed beschermd. Tegelijkertijd blijven we waakzaam. De testing was een momentopname en we moeten de komende weken voorzichtig blijven en de bestaande preventieve maatregelen verder naleven. We bekijken dag na dag en op basis van de overheidsrichtlijnen hoe we stilaan bepaalde maatregelen kunnen aanpassen.”