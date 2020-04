Geen 61ste Katte Kermis in 2020, nog geen beslissing rond Katse Feesten Kristof Vereecke

03 april 2020

07u46 0 Zelzate Er komt geen 61ste Katte Kermis in 2020. De feestcommissie van De Katte besliste uit financiële en praktische overwegingen de jaarlijkse kermis niet door te laten gaan. “Misschien kunnen we nog enkele kleine dingen doen, maar dat is voorlopig nog onzeker”, zegt voorzitter Wim Van Aerde.

Niks is heilig in het bloedrode Zelzate, behalve Katte Kermis misschien. Het eerste weekend van augustus staat bij vele Zelzatenaren met rood aangeduid in de agenda. De jaarlijkse reuzenstoet op zondag lokt jaarlijks duizenden bezoekers. Het coronavirus beslist er dit jaar anders over. “We kunnen in de huidige omstandigheden geen sponsorgeld gaan vragen bij onze zelfstandigen”, zegt voorzitter Wim Van Aerde. “We weten ook niet hoelang we nog in ons kot moeten blijven en wanneer het normale leven kan terugkeren wat het praktisch niet meer haalbaar maakt. Een heleboel onzekerheden en deze uitzonderlijke situatie dwingt ons dan ook om deze moeilijke beslissing te nemen, willen we niet met een enorme financiële kater opgescheept zitten achteraf. Misschien kunnen we nog enkele kleine dingen doen, maar dat is allemaal nog onzeker. Onze grootste bekommernis is dat iedereen nu gezond mag blijven en gespaard blijft van menselijk en financieel leed zodat we allen volgend jaar Katte Kermis 2021 kunnen vieren!.”

Over de Katse Feesten, het festival dat tegelijkertijd georganiseerd wordt door de Katse scouts, is er voorlopig nog geen nieuws. Later ongetwijfeld meer.