Geen 10.000 bakvissen maar wel bakken en braden vandaag in Puyenbroeck (en een hoop waterpret) Kristof Vereecke

24 juni 2020

16u45 1 Zelzate Normaal stond vandaag Popeiland op het programma in het provinciaal domein van Puyenbroeck. Het ‘bakvissenfestival’ lokt jaarlijks zo’n 10.000 kinderen en tieners naar het evenementeneiland. Maar van drukte was er vandaag geen sprake, van waterpret gelukkig wel.

Het was opvallend rustig in het provinciaal domein van Puyenbroeck. Zelfs op de waterspeeltuin was het niet extreem druk. Al maakte dat de waterpret er niet minder om. De vrienden Otman (10), Aboe-Baker (10), Akrana (10) en Annas (13) uit Sint-Niklaas konden hun pret niet op. Dat er geen Popeiland was, leek niet belangrijk. “We amuseren ons. Meer moet dat niet zijn!”, klonk het ietwat cliché.

Op de ligweiden rond de speeltuin genoten de ouders in de schaduw. Al kozen sommigen er ook voor om een beetje te bakken en braden in de loden zon. Mocht er dit jaar Popeiland geweest zijn, hadden de veiligheidsdiensten ongetwijfeld de handen vol gehad om de massa koel te houden. Vandaag heerste in Puyenbroeck vooral de rust en genieten van de heerlijke zomerzon.