Geen 1 mei-optocht door coronavirus Kristof Vereecke

25 maart 2020

17u10 0 Zelzate Geen 1 mei-optocht dit jaar in Zelzate. Of hoe het coronavirus ook de meest rode gemeente van Vlaanderen volledig in bedwang houdt. Maar dat is buiten de ‘sossen’ zelf gerekend. Zo zijn ze volop bezig om een alternatieve 1 mei-viering uit te werken.

“We kunnen in deze bijzondere tijden niet voorzichtig genoeg zijn”, klinkt het bij sp.a Zelzate. “Ook als partij nemen we onze verantwoordelijkheid om het coronavirus te verslaan. Daarom hebben we beslist om alle fysieke 1 mei-activiteiten te annuleren. Het is een te groot risico om op dat moment bijeenkomsten te organiseren, ook als de huidige veiligheidsmaatregelen tegen dan zouden zijn versoepeld.”

Traditie in leven houden

Dat betekent evenwel niet dat er geen 1 mei-activiteiten zullen zijn. “We zijn volop bezig om ervoor te zorgen dat we onze traditie in leven houden. Er zal dus van alles gebeuren rond en op 1 mei, alleen zal het op een totaal nieuwe en andere manier moeten. We komen snel met meer nieuws”, aldus de Zelzaatse sossen.