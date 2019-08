Gedood, gedumpt en in eenzaamheid begraven. Speurders zoeken al 8 weken naar identiteit vermoorde vrouw Cédric Maes Ondine Van der Meulen

10 augustus 2019

00u00 138 Zelzate Helemaal naakt en om het leven gebracht met één of meerdere schoten. Zo trof een passant - intussen al acht weken geleden - het levenloze lichaam van een onbekende vrouw aan, net over de Nederlandse grens langs het kanaal Gent-Terneuzen. Wie ze is of van waar ze komt, weet niemand. Wie haar heeft vermoord ook niet. "Dinsdag begraven we haar, in stilte en in eenzaamheid."

Het was een Zelzaatse landbouwer die op zaterdagmiddag 22 juni de gruwelijke ontdekking deed naast de Sint Anthoniekade in het Zeeuwse Westdorpe, nog geen zeven meter naast de Belgische grensgemeente Zelzate. De vrouw werd volledig naakt en vermoord aangetroffen in het struikgewas. Naast haar lag een zwarte vuilniszak met een Franstalige opdruk. Persoonlijke spullen of juwelen waren er niet, sporen evenmin. Sindsdien werken Belgische en Nederlandse speurders op het dossier, maar vooruitgang komt er niet.

"Wat er in die vuilniszak heeft gezeten en hoeveel schoten er op de vrouw werden gelost, weet enkel de dader", klinkt het bij de Nederlandse politie. Die weet wel hoeveel keer de vrouw werd geraakt, maar dat behoort tot het geheim van het onderzoek. Of de vrouw de Belgische, Nederlandse of een andere nationaliteit heeft, weet ook enkel de dader. Het enige wat de politie zeker weet, is dat de vrouw net geen 1,60 meter groot was, 60 kilogram woog en verzorgde nagels en een verzorgd gebit had. Ze had rossig haar en onderging in het verleden operaties waarbij haar eierstokken, baarmoeder, galblaas en blindedarm werden verwijderd.

174 tips, tot in Noorwegen

De speurders gaan ervan uit dat de vrouw op een andere locatie werd vermoord en de dader haar lichaam dumpte. "Ook waar die moord zou zijn gepleegd weten we niet", klinkt het. De Nederlanders van het Team Grootschalige Opsporingen (TGO) werken nu samen met de recherche van de Vlaamse politiezone Regio Puyenbroeck, het Oost-Vlaamse parket en de Cel Vermiste Personen. Aan Nederlandse kant zitten vijftien mensen voltijds op de zaak. "Ook wij hebben al tientallen tips onderzocht en buurtonderzoeken uitgevoerd, maar ook voor ons blijft het een raadsel", zegt Koen Van Poucke, korpschef van de zone Regio Puyenbroeck, die grenst aan Nederland.

Voor de verenigde politiemacht wordt dat raadsel na acht weken alleen maar groter, want niemand lijkt de vrouw van tussen de 50 en 65 jaar oud te missen. "Na verscheidene passages in opsporingsprogramma's in België en Nederland kregen we 174 tips binnen. Tientallen namen werden nagetrokken, er was zelfs een spoor tot in Noorwegen, maar de gouden tip zat er voorlopig niet bij", aldus de Nederlandse officier van justitie Kim Weijers, die het onderzoek leidt. Van Poucke benadrukt dat het verspreiden van de foto's van het lichaam geen alledaagse zaak is. "Dat kan zeer confronterend zijn voor kennissen en familie van de vrouw. Aan Belgische kant hebben we dat niet meteen gedaan, maar uiteindelijk konden we niet anders, in de hoop een bruikbare tip te krijgen."

Dat er de voorbije acht weken geen enkele bruikbare melding van een vermiste persoon binnenkwam, verbaast de politie. "Mist niemand haar op haar werk, of zijn er nergens gordijnen al wekenlang gesloten, met verdorde planten op de vensterbank en een uitpuilende brievenbus tot gevolg?" Het lichaam vertoont geen tekenen van een wild verleden met drank of drugs, waardoor de politie ervan uitgaat dat dit niet iemand is die in eenzaamheid leefde.

Diep en diep triest

Het lichaam van de vrouw wordt dinsdag van Breda naar Terneuzen gebracht, waar ze die dag ook zal worden begraven. Omdat het dossier muurvast zit, vragen de speurders nu ook te bellen als familieleden al geruime tijd 'verklaarbaar' weg zijn. "Misschien denken mensen dat de vrouw op vakantie is, of heeft de dader een rookgordijn opgetrokken om de familie te misleiden. Daarom: wie een vrouw kent van tussen de 50 en 65 die ze al een tijd niet meer hebben gezien, neemt het beste contact met ons op."

Intussen werd het zoekgebied fors uitgebreid. In Nederland, België, Frankrijk én Duitsland werden vermissingsdossiers opgestart, maar ook de DNA-databases van andere Europese landen worden gecheckt. "Wie een familielid mist, kan DNA afstaan. Dat vergelijken we dan met het DNA van de vrouw, maar voorlopig leverde dat nog geen positief resultaat op", zegt de Nederlandse justitie-officier. Zij zal dinsdag samen met haar collega Martine Jacobs van het TGO de begrafenis van de vrouw bijwonen. "Niet omdat het moet, maar uit medeleven. Het is diep en diep triest dat daar niemand zal aanwezig zijn die de vrouw heeft gekend."