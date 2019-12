Gedetineerde krijgt extra celstraf voor bezit van wapens tijdens arrestatie Wouter Spillebeen

10 december 2019

17u52 2 Zelzate Een beruchte Zelzatenaar die een lange celstraf uitzit, heeft nog drie maanden gevangenisstraf extra gekregen omdat hij meerdere vuurwapens bijhad toen de politie hem wilde inrekenen. Hij probeerde de pistolen nog af te geven aan zijn vriendin en een handlanger, maar ook zij zijn nu veroordeeld.

in 2016 stond de politie aan de deur van de beroepscrimineel om hem mee te nemen naar de gevangenis, maar dat liet hij niet zomaar gebeuren. Via de daken van garageboxen sloeg hij op de vlucht. Later kon de politie hem alsnog onderscheppen, maar dan wilde hij absoluut zijn vriendin nog even zien. “Tijdens het afscheid was te zien dat de vrouw een voorwerp uit de zakken van de beklaagde haalde. Daarna liep ze op een derde persoon af en gaf ze dat aan hem. Het bleek een vuurwapen te zijn. De derde moet ervan op de hoogte zijn geweest”, volgens het Openbaar Ministerie.

Langs de vluchtroute werden nog eens twee vuurwapens gevonden, maar volgens de verdediging kunnen die ook van een andere persoon geweest zijn die in de buurt gezien werd. De rechter volgde die redenering niet en besloot de bestraffing op te leggen die het Openbaar Ministerie gevorderd had: drie maanden cel en een boete van 600 euro. De vriendin en de man die het wapen uiteindelijk aannam, moeten elk een boete van 600 euro betalen.