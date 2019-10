Gantoisetippers huren skybox in Oekraïense Lviv Arena: “Voor 70 euro per man kan je niet sukkelen” Zelzaatse Buffalo’s beleven Europese verplaatsing van hun leven Kristof Vereecke

03 oktober 2019

20u48 0 Zelzate Als de Gantoisetippers op Europese verplaatsing trekken doen ze dat in stijl. Zo huurden enkele leden van de Zelzaatse AA Gent-supportersclub een skybox in de Oekraïense Lviv Arena. “Voor 70 euro per man kan je niet sukkelen”, zegt Gantoisetipper Pascal De Maesschalk.

Als AA Gent op verplaatsing trekt, zijn de Gantoisetippers van de partij. “Vanuit ons supporterslokaal The Century op de Grote Markt in Zelzate veroveren we heel de wereld”, knipoogt Pascal De Maesschalk. “We doen elke verplaatsing.” Ook die tegen het Oekraïense Oleksandriya.

Wegens de onstabiele situatie in Oekraïne moet de club zijn Europese thuiswedstrijden afwerken in het Lviv Stadion. Dat is één van de stadions waar het Europees Kampioenschap in 2012 werd afgewerkt. Onder andere Nederland speelde er een aantal matchen. Donderdagavond raakte het stadion voor amper 10 procent gevuld, maar de skybox zat goed vol. Die werd geboekt door de Gantoisetippers uit Zelzate. “Voor 70 euro per man ‘all-in’ kan je toch niet sukkelen? We zijn hier echt ontvangen als koningen. Aperitiefje, voorgerecht met vlees, vis en groenten van het land. Als hoofdgerecht ribbetjes met aardappelen warme en koude groenten. Wijntje erbij. Na de match kazen en zoet. Meer moet dat toch niet zijn.”

Verjaardag in stijl

Na de verplaatsing naar het Londense Tottenham ongetwijfeld één van de meest memorabele uitwedstrijden die de Gantoisetippers in hun bestaan al meemaakten. De club viert dit jaar niet toevallig zijn vijftigste verjaardag. Van een verjaardag in stijl gesproken. Dat de match uiteindelijk op 1-1 eindigde, kon de pret amper drukken. Nu wacht een dubbele Europese confrontatie met het Duitse Wolfsburg. Maar eerst zondag de verplaatsing naar Club Brugge.