Gans de Gentse kanaalzone wil personenvervoer per spoor tussen Gent en Zelzate, alleen Infrabel twijfelt: “Essentiële schakel in de mobiliteit van deze regio” Kristof Vereecke

22 februari 2020

14u07 0 Zelzate Heel wat partijen, waaronder North Sea Ports en de provincie Oost-Vlaanderen, maken zich zorgen over de toekomst van spoorlijn 204. Die moet op vrij korte termijn personenvervoer per trein tussen Gent en Terneuzen mogelijk maken en speelt een belangrijke rol in de mobiliteitsplannen voor de regio rond Gent. Infrabel geeft echter aan het beloofde budget te willen verschuiven naar andere projecten in Vlaanderen. In de Gentse Kanaalzone wordt vol ongeloof gereageerd. Zelzate had de plannen voor een NMBS-station zelfs al opgenomen in zijn masterplan.

Het was het kleine Wachtebeke dat afgelopen donderdag aan de alarmbel trok. De gemeenteraad keurde een motie goed waarin het minister van mobiliteit François Bellot (MR) vraagt de beloofde 12,6 miljoen aan geplande investeringen in spoorlijn 204 van Gent-Dampoort naar Zelzate te handhaven. “Dit was de voorkeursbeslissing van de federale ministerraad van 14 december 2017”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “Wachtebeke roept alle bedrijven, vakbonden, gemeenten en ook het provinciebestuur en vervoersregio Gent op om protest aan te tekenen tegen dit besluit.”

Zelzaats masterplan

Eerder interpelleerde ook Zelzaats schepen van klimaat Steven De Vuyst (PVDA) de minister in de Kamer al over hetzelfde onderwerp. Volgens de plannen rond spoorlijn 204 krijgt Zelzate opnieuw een treinstation. Vandaar uit zou het mogelijk zijn om op nauwelijks 25 minuten van het hartje van Zelzate in Gent Dampoort te staan. “In ons masterplan zetten we volop in op een NMBS-station langs de spoorlijn 204 ter hoogte van de Rijkswachtlaan”, zegt Steven De Vuyst. “Het is een essentiële schakel voor de mobiliteit in onze regio. Bovendien zijn er bij de omvorming van de R4 drie spoorweg-tunnelkokers voorzien voor de later aan te leggen spoorlijn 204. Dit gaat niet louter om Zelzate, maar over ganse kanaalzone.” De Vuyst is rotsvast van overtuigd dat het project er moet komen. “Het zou zorgen voor een daling van de fijnstofuitstoot in de regio en kansen bieden voor een betere mobiliteit in het havengebied.”

Nederlandse Tweede Kamer

Ook de Oost-Vlaamse deputatie en North Sea Ports maakten hun bezorgdheid al over aan de bevoegde minister van mobiliteit. Vlak voorbij de grens in Terneuzen kijken ze met grote ogen naar de intenties van Infrabel. Ook de Nederlandse Tweede Kamer gaf eind 2019 al aan iets te zien in personenvervoer per spoor tussen Gent en Terneuzen. Een geluid dat al meer dan tien jaar te horen is in de Gentse Kanaalzone. “We zijn echt niet de enige die dit eisen”, besluit Wachtebeeks burgemeester Rudy Van Cronenburg. “Een groot aantal bedrijven in de Gentse Kanaalzone, alle vakbonden, alle betrokken gemeentebesturen en de provincieraad dringen al jaren aan op de ingebruikname van goederenlijn 204 voor personenvervoer tussen Gent en Terneuzen. Hopelijk zien ze dat bij Infrabel ook in.”