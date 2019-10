Frederik Buyens is benoemd tot Ridder in de Orde van de Hasseltse Jenever Op 17 november viert Zelzate voor de eerste keer jeneverfeesten Kristof Vereecke

21 oktober 2019

17u27 0 Zelzate De Zelzaatse meester-distillateur Frederik Buyens is benoemd tot Ridder in de Orde van de Hasseltse Jenever. Buyens is de man achter de ondertussen vrij goed bekende Zelzaatse jenever. Op 17 november organiseert hij voor de eerste keer Zelzaatse jeneverfeesten.

De huldiging was een onderdeel van de jaarlijkse jeneverfeesten in Hasselt. “Ik ben enorm blij met deze erkenning”, zegt Buyens. “Ik heb tenslotte in Hasselt de stiel geleerd. Het is een eer om als Zelzaatse distillateur deel uit te kunnen maken van zo’n rijke traditie. Bovendien versterkt het de banden tussen de Hasseltse jenevercultuur en onze Oost-Vlaamse O’de Flandre-traditie.”

Binnenkort organiseert Buyens trouwens zelf jeneverfeesten in zijn eigen huisbrouwerij ‘Eenvoud’ in de Leegstraat. “Op 17 november gaan we een jaar Zelzaatse jenever vieren”, zegt hij. Op het programma onder andere een apéro met streekproductjes, een romantische namiddag met ‘Les Copains du Nord’ en een optreden van ‘The Smarties’. Meer info op de facebookpagina van Stokerij Eenvoud. Iedereen is welkom vanaf 12 uur.