Fred Geirnaert brengt Gents café chantant in Klein Rusland Kristof Vereecke

19 november 2019

09u18 0 Zelzate Woensdag organiseert heemkundige kring ‘Selsaete‘ een café chantant’ in het buurt- en ontmoetingscentrum van Klein Rusland.

Gentenaar Fred Geirnaert brengt er samen met muzikant Ronny Marino authentiek Gents Cabaret doorspekt met Franse chansons. “Een professioneel muzikaal programma vol Gents amusement en entertainment”, zegt Arlette Janssens namens de heemkundige kring. “De conferences, muziek en humor volgen elkaar in ijltempo op. Buiten het gekende Gentse café-chantant genre is er ook plaats voor het Franse chanson van onder andere Maurice Chevalier. Kortom een programma om echt van te genieten.”

Fred Geirnaert werd in 2007 ambassadeur van de ‘Gentse leute’ en kreeg in 2012 een erkenning in het stadhuis van Gent voor een 50-jarige carrière als cabaretier. Ronny Marino is reeds meer dan 30 jaar een populaire beroepsmuzikant.

Afspraak woensdag 20 november om 19.30 uur in buurt- en ontmoetingscentrum Klein Rusland, Schoolstraat 18 in Zelzate. De inkom bedraagt 5 euro.