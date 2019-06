Frans organiseert laatste ‘toer’ door Klein Rusland Rondleiding door bekende volkswijk wordt erg gesmaakt Kristof Vereecke

22 juni 2019

22u16 0 Zelzate Frans Van Acoleyen, grondlegger van Geneeskunde voor het Volk in Zelzate, trok vandaag met zo’n 60 enthousiastelingen op tocht door de bekende volkswijk Klein Rusland. De activiteit was een onderdeel van de befaamde Toer De Frans, het volksfeest op het Hoogbouwplein dat al twintig jaar zijn naam draagt, maar volgend jaar omgedoopt wordt tot Loodsfeesten.

De Toer de Frans ontstond twintig jaar geleden als een fietstocht rond de figuur van Frans Van Acoleyen. Van Acoleyen landde in 1977 in Zelzate en richtte er samen met Roland Van Acker de eerste groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk op. Van Acoleyen engageerde zich al snel in de politiek en zo raakte hij verkozen als gemeenteraadslid voor PVDA. Van Acoleyen zijn populariteit groeide en zoals dat gaat met populaire politici kreeg Van Acoleyen ook zijn eigen fietstocht: de ‘Toer de Frans’.

Wat klein begon, groeide uit tot een jaarlijks volksfeest. Zo groot dat het twintig jaar later zijn grondlegger al lang ontgroeid is. Volgend jaar zullen de feesten ook niet langer zijn naam dragen, maar luisteren naar de naam Loodsfeesten. Een verwijzing naar de nieuwe groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk aan het Hoogbouwplein. Van Acoleyen is met andere woorden bezig aan zijn laatste symbolische toer. En dat wilde hij in stijl doen. Zo trok hij met zo’n 60 geïnteresseerden door Klein Rusland. “De geschiedenis van Klein Rusland is onlosmakelijk verbonden met die van Zelzate en bij uitbreiding van het land”, vertelde Van Acoleyen er op los. “Fabrieksdorp noemde schrijver Eriek Verpale de wijk. In 1992 beloofde de regering de wijk te beschermen. Sindsdien gaat het alleen maar bergaf.” Toch wist Van Acoleyen vooral de mooie kanten van Klein Rusland te benadrukken. “Een unieke wijk, met een uniek karakter.” Alle bekende en minder bekende namen van de wijk passeerden de revue. Van Rita Gorr tot ‘Martha van ‘t Braksken’.