Frank Bruggeman spreekt voor het eerst na ontslag bij Open VLD Zelzate en start met liefdadigheidscollectief: “Ik kan wel verbinden” Blauwe Harten willen zich inzetten voor het goede doel Kristof Vereecke

07 november 2019

21u48 0 Zelzate De blauwe harten, dat is de naam van het nieuwe liefdadigheidscollectief waarmee Frank Bruggeman en co de komende jaren de Zelzaatse harten willen veroveren. Op de persvoorstelling van het nieuwe collectief kwam Bruggeman voor het eerst terug op zijn vermeend ontslag bij Open VLD Zelzate en blikte hij vooruit op zijn politieke toekomst. Hij schuwde daarbij de straffe quotes niet: “Ik weiger mijn 1.311 kiezers in de steek te laten” en “Zelzate heeft nood aan een sterk blok op rechts”.

Tot 7 november zou hij de lippen stijf op elkaar houden. Dat was het enige dat Frank Bruggeman te melden had nadat hij en zijn trouwe luitenant Filip Bruggheman uit Open VLD Zelzate waren gezet. De ex-burgemeester hield woord. De verwachtingen voor de persconferentie in café Groenplein waren dan ook hoog gespannen. In tegenstelling tot wat iedereen verwachtte, pakte Bruggeman niet uit met een nieuwe partij, maar wel met een liefdadigheidscollectief. “De blauwe harten willen mensen verbinden”, klonk het trots. “Door evenementen te organiseren willen we ons inzetten voor diverse goede doelen. Los van politiek, maar wel voor en door Zelzatenaren.”

Geslachtofferd

Bruggeman kon wel niet anders dan toegeven dat het blauw in de naam toch een bepaalde politieke voorkeur doet vermoeden. “Dat is omdat de kiem voor dit initiatief inderdaad ontstaan is binnen de schoot van Open VLD. Maar meer moet je er echt niet achter zoeken.” Met Carina De Man, Filip Bruggheman, Nelly D’Hond, Kelly De Maesschalck en Melissa Martens Bento wel heel wat leden die bij de vorige verkiezingen op de VLD SD-lijst stonden. Dan toch een politieke partij? “Wat niet is, kan nog komen. Maar in eerste instantie willen we gewoon mensen samenbrengen. Ik wil bewijzen dat ik wel kan verbinden”, zei Bruggeman daarmee onmiddelijk verwijzend naar de uitspraak van Open VLD-voorzitter Kurt Reynhout dat Bruggeman te veel het conflictmodel cultiveerde. “Het klopt dat Filip en ik van oordeel waren dat er veel te zacht oppositie gevoerd wordt. Door te zeggen dat het voor ons op die manier niet verder kon, hebben we een reactie willen uitlokken. Maar we hebben nooit ons ontslag gegeven. Integendeel, ik was kandidaat-ondervoorzitter en Filip kandidaat politiek secretaris. Open VLD heeft gewoon een stok gezocht om te slaan en ze hebben die ook gevonden. Hun enige doel: sp.a opvrijen om alsnog een alternatieve coalitie op de been te brengen. Dat is echte reden waarom Frank Bruggeman moest gaan. Ik word geslachtofferd.”

Liberaal in hart en nieren

Bruggeman weigert evenwel zijn liberale kleuren af te geven. “Ik ben verkozen als VLD-SD’er, ik blijf in de gemeenteraad zetelen als VLD-SD’er. Ik blijf bovendien een liberaal in hart en nieren. Ik heb nog steeds een partijkaart. Volgend jaar vraag ik een nieuwe aan bij een Open VLD-bestuur buiten Zelzate. Ondertussen zal ik hard blijven werken voor mijn kiezers.” Wat Bruggeman binnen vijf jaar wil doen, weet hij nog niet. “Mogelijk start ik een nieuwe partij, mogelijk stop ik met politiek. Wat ik wel weet is dat Zelzate nood heeft aan een sterk blok op rechts om de linkse meerderheid te breken. Ik spiegel me een beetje aan Kaprijke waar verschillende partijen de krachten gebundeld hebben. Als ik dat binnen vijf jaar kan realiseren, zal ik het niet laten. Maar nu ga ik mij eerst concentreren op De Blauwe Harten.”

Op 22 november vindt de eerste activiteit van De Blauwe Harten plaats: een benefietbingo voor een zestienjarige jongen met een zware handicap.